Impossível de aceitar

A esdrúxula narrativa do PCP sobre a invasão da Ucrânia a mando do antigo agente da KGB redunda num emaranhado difícil de assimilar para quem até nutre simpatia pelo centenário partido mas - e isto faz toda a diferença - pensa pela própria cabeça.Se por parte dos militantes mais idosos não se espera outra coisa que não seja seguir fielmente a posição oficial, custa observar nomes de uma geração mais recente, à partida mais recetivos à mudança – palavra desconfortável no léxico comunista -, encarreirarem pela mesma linha sem pestanejar.