Com elevação e firmeza, o presidente da Assembleia da República reduziu a figura à sua dimensão, obrigando-a a rodar o botão dos decibéis e a ir buscar a Censura e o 25 de Abril, na sua boca uma piada de mau gosto. A claque, óbvio, aplaudiu.



Dias antes, um dos lugares-tenentes do líder levara o racismo à discussão, riscando do camaleónico percurso do partido as afirmação da inexistência desse preconceito em Portugal.









