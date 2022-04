De cada vez que António Guterres profere mais um inocente apelo à paz morre uma pomba branca e o coveiro dá mais uma martelada no caixão da ONU.



A capacidade da Organização para a mediação e resolução de conflitos – a menos que estejamos todos enganados e nos bastidores ocorram conversas com avanços palpáveis – é igual a zero.









