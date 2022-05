A atriz Maria Vieira, deputada municipal do Chega, está "incondicionalmente com Putin" e ganhou lugar como cabeça de cartaz no Palco Comédia do festival de verão do partido, cujo lema é "festejar a portugalidade".



Na patuscada são esperados espaços dedicados aos trajes e folclore das regiões de Portugal e das antigas províncias ultramarinas.









