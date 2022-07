‘Se algo pode correr mal, vai correr (mesmo) mal.’ A Lei de Murphy, essa pérola sobre a perversidade do universo, é aplicada à trapalhada com origem em Pedro Nuno Santos.



Desde que o governante, por outras palavras, definiu a cortesia e o imperativo de avisar o Presidente e o líder da oposição com um ‘quem está está, quem não está estivesse!









Ver comentários