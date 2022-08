O doutor Ventura, esse Novo Homem, iluminado ideólogo da Direita com um conceito da Verdade assimilado nos cursos do guru Steve Bannon – as afirmações sobre o contributo dos imigrantes para a economia são o exemplo mais recente –, alerta para o "ambiente muito tenso" na Assembleia da República e chama a atenção para aquilo que se passa noutros países, com deputados quase à batatada - as palavras são suas, claro.









