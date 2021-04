A revolução voltou a sair à rua em abril, com os adeptos do futebol a darem uma resposta concludente quanto à criação de uma Superliga Europeia. A alma do desporto está em quem sente os clubes e a mensagem mais forte a que já se assistiu neste desporto fica para a História. A ideia desta liga do tipo ‘Clube do Bolinha’, em que os remediados não entram, era, apenas, uma forma de rechear, ainda mais, a conta dos ...