Agora que nos apercebemos do quanto a guerra é hedionda – a proximidade tem essa magia de nos abrir os olhos para a crua realidade - e depois desse murro no estômago de tirar o ar chamado Bucha, aguardam-se consequências que nos façam acreditar existir alguma Justiça neste Mundo.



Enquanto isso, prossegue o cruzar de acusações entre os beligerantes, com ruído ao fundo de alguns cães de fila sem qualquer pudor em tentarem defender o inqualificável.









