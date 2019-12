A família milhões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Ainda hoje gosto de andar com dinheiro vivo", afirmou o amigo de José Sócrates em tribunal e logo se imagina a figura de um homem anafado a retirar um maço de notas do bolso, preso com um elástico que teima em escapar ao ser manuseado.Depois de dez minutos de recato na Igreja, Carlos Santos Silva lá foi interrogado pelo juiz para tentar explicar de quem é o dinheiro e de onde provém. A missão não se afigura fácil ... < br />