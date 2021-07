A fantochada do cartão de sócio

Ser sócio de um clube não é apenas vibrar ou sofrer com os resultados. Não é apenas pagar religiosamente as quotas. É paixão, é um estado de alma difícil de explicar para quem não pertence à ‘família’. Exige sacrifício, tantas vezes sem retorno. É uma relação conturbada como todos os grandes amores. Implica um compromisso a merecer o máximo respeito por parte de quem lidera. Isso deveria ser ponto de honra dos grandes clubes, aqueles com os adeptos mais fervorosos e as quotas mais elevadas.Passado o introito, sigamos para a questão, não mais do que o desrespeito com que os sócios são brindados quando qualquer jogador chega ao seu clube e aparece, sorridente, a exibir um cartão de associado, imagem logo divulgada, com manifesto orgulho, pela máquina da comunicação. Nem importa a casa de origem, ou, mesmo, a predileção clubística assumida no passado. O importante mesmo é fazer de sócio o jogador, na ideia vã de fazer acreditar os adeptos estarem perante mais um deles. No Benfica, a última situação aconteceu com João Mário, ainda há dias ligado ao grande rival. Alguns dirão ser uma jogada de marketing, mas quem sente apenas pretende que os jogadores, e esse é o seu trabalho, defendam o clube em que jogam com o máximo empenho. Beijos no emblema e juras de amor eterno são desnecessários. O futuro vai desmenti-los.