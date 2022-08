Darwin Núñez perdeu a cabeça com um adversário e levou cartão vermelho direto. O jogador uruguaio esqueceu-se por breves momentos de que já não estava em Portugal, País onde até se treina na piscina para aprender a mergulhar na relva, e foi penalizado. Normal.



O que espanta mesmo é a rapidez com que o jogador soube ter sido ‘brindado’ com três jogos de suspensão.









