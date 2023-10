Um panamá passeou-se à boleia de uma cabeça como se estivesse numa qualquer República das Bananas, os cavalheiros trajaram com aprumo, as damas exibiram vestidos longos e chapéus capazes de despertar olhares numa qualquer corrida em Ascot. O noivo sorriu de forma insistente e nervosa, a noiva cirandou pelo espaço, saudou os convidados com o bouquet - ai o protocolo - e agradeceu à direita e à esquerda (mais à direita, na verdade).









