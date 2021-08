Agora é tudo à descarada

O treinador do FC Porto não desilude nas manifestações de azia quando os resultados fogem ao pretendido e a sua irritação já faz parte do espetáculo futebol. O anormal, agora, é Sérgio Conceição perder as estribeiras com a direção do clube à vista de todos – ou aconteceu mesmo por saber estar a ser filmado? -, ao não ver satisfeita a sua vontade quanto à aquisição de jogadores. Em súmula, retira a pressão sobre si e culpabiliza quem não lhe dá o que pretende. Ao mesmo tempo fragiliza o autor dos erros em campo, anulando a sua já pouca confiança. A velha teoria de que tudo se resolve no recato do grupo cai por terra com um estrondo fora do comum.A versão oficial foi lesta em apontar que o técnico estava apenas a pressionar para que fossem ver o lance de golo do Famalicão, depois anulado pelo VAR. No entanto, as próprias declarações do treinador deram a entender o teor da conversa, a falta de reforços para a defesa. "O meu problema não é do meio-campo para a frente, poderá ser algum ajustamento que tem de ser feito no setor defensivo", disse Sérgio Conceição no final da partida.