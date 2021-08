Apenas uma “gripezinha”

Com um pé no mundo real e outro a pisar terra negacionista, calhou a André Ventura a infeção definida por Bolsonaro como uma “gripezinha” e desvalorizada até ao fim por Trump, duas figuras glorificadas pelo representante português de uma corrente com porta entreaberta para os que defendem a terra plana, o perigo dos micro-ondas e a ineficácia das vacinas.Fiel ao seu raciocínio, seria apenas uma questão de tempo para o populista ficar infetado. Ainda no auge da pandemia, Ventura considerava não existirem evidências científicas de que o uso de máscara na rua controlasse a propagação da Covid-19, enquanto criticava a obrigatoriedade da utilização quando as mortes atingiam números críticos.