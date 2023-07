O Provedor dos Animais de Lisboa é claro na sua recomendação à câmara municipal. Pedro Paiva sublinha que “a capital é uma cidade comprometida com a proteção e o bem-estar dos animais” e, nesse pressuposto, solicita à autarquia um diálogo com a Casa Pia no sentido de se alterar a obrigatoriedade da realização de touradas na Praça de Touros do Campo Pequeno.









