Anitta foi ao Rock in Rio e durante a atuação alguém do público lhe passou uma bandeira espanhola para as mãos, agitada pela cantora brasileira perante um público composto por muitas nacionalidades (junto ao palco não se viam bandeiras portuguesas). A polémica surgiu nessa coisa genericamente chamada de ‘redes sociais’, pocilga de tantos mentecaptos.









Ver comentários