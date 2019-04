A habitual aventura do primeiro dia de entrega do IRS faz lembrar uma anedota.

A habitual aventura do primeiro dia de entrega do IRS faz lembrar a anedota daquela pessoa que sempre que via uma casca de banana no chão, dizia que ia cair de novo. As Finanças sabem, por experiência adquirida, que o arranque da operação é sempre problemático, com falhas garantidas devido ao "elevado acesso" ao ...