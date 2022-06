O político que se gabava de não ser político abriu a boca – não para comer bolo-rei em fuga às questões – e fez prova de vida com azedume e ressabiamento. Arrasou Rio e deu uma mãozinha ao novo líder do PSD, a (fraca) esperança do partido na tentativa de não ser absorvido pela direita racista.



Desde os tempos da vivenda Mariani, Cavaco Silva não desilude quando pensa o País ou a sua cor política.









