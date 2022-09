A "normalização" do Chega, como o seu caudilho apelida a padronização da direita radical com tudo o que de abjeto representa, prossegue a bom ritmo, agora com a ajuda do líder do PSD, qual moço de recados, a pedir ao presidente da AR que mova influências para que a eleição de um ‘vice’ do partido de Ventura veja a luz do dia.









Ver comentários