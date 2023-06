Um dia vamos ficar a conhecer toda a verdade sobre a excursão do Grupo Wagner pelas entranhas da Rússia. Por ora limitamo-nos a conjeturas, análises sem pés nem cabeça, suposições com algum tino. A marcha dos mercenários tinha iniciado o seu trajeto e já se questionava qual a oferta da CIA para o líder do grupo se meter em tal aventura.









