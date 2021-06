Não é difícil adivinhar um desconforto, um mudar nervoso de posição na cadeira por parte do italiano Marco Rossi, de 56 anos, na altura em que foram conhecidas as seleções - Portugal, Alemanha e França - que acompanhavam a ‘sua’ Hungria no Grupo F.O antigo jogador que passou pela Sampdoria, Brescia, ou Eintracht Frankfurt, entre outros clubes, fala mesmo num "grupo que é uma crueldade". Da sua experiência ...