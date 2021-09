Há uma brisa de mudança e os benfiquistas com uma visão contrária às ideias em prática no consulado de Luís Filipe Vieira desejam que tudo não redunde numa Primavera Marcelista, com um ‘bodo distribuído aos pobres’ para a realidade ficar na mesma. Isto surge a propósito de algo tão natural mas arredado do espaço encarnado, como o é a realização de debates no canal do clube com a presença dos candidatos às eleições de 9 de outubro.