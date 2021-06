A par com a vivência da dor, do descalabro económico e das alterações do dia a dia, a pandemia levou o comum cidadão a ‘tirar’ um curso rápido de virologia e a esgrimir sobre questões fora do âmbito do seu conhecimento, tal como um mero treinador de bancada.Deixando os aspetos técnicos para quem sabe, no entanto, nós, os leigos, observamos, sem entender, o alcance de certas medidas, mais a parecerem ...