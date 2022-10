O tique nervoso do Chega de disparar primeiro e perguntar depois - ou nem chegar a perguntar - cola-se agora ao PSD, com os sociais-democratas, no imediato, a não pouparem o consenso alcançado por Portugal, França e Espanha para as interligações energéticas.



Falam num "mau acordo" mas, ao mesmo tempo, exigem conhecer o texto na íntegra.









Ver comentários