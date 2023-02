O Governo marcou presença na Convenção do Chega, com Ana Catarina Mendes a alegar uma resposta a um convite institucional. Uma novidade para a ministra dos Assuntos Parlamentares: nunca lá deveria ter posto os pés. Evitava ser motivo de troça do idolatrado caudilho que se pela por criar episódios. Além disso, livrava-se de dar um empurrãozinho para normalizar aquilo que pessoas com dois dedos de discernimento desprezam.









Ver comentários