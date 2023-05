Dizem ter havido por aí mais um ‘happening’ do partido unipessoal, desta ver com um “cerco” à sede do PS protagonizado por uns crentes. Na imaginação da Coisa terão estado milhares, tal como já uma multidão nunca vista tinha entupido as ruas na exibição contra a presença de Lula no Parlamento. Isto, claro, na habitual versão ficcionada.









