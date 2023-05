O confronto aberto entre o Presidente da República e o primeiro-ministro resultou, para já, em duas vítimas, de seus nomes João Galamba e Luís Montenegro. Enquanto o primeiro é um ‘morto político’, com grande propensão a não cair sozinho, de vez, no abismo, já o líder do PSD, ao acusar António Costa de pretender eleições antecipadas, disse tudo sobre o temor em as enfrentar.









