Ainda perplexa com as imagens, a senhora ordena à empregada: “Rápido, ligue ao senhor doutor e passe-me o telemóvel.” “Ó Manel, você viu as figuras no Parlamento daqueles que financiamos? Um fez corninhos, outro mandou beijinhos e parecia um drogado. Que vergonha, já me ligaram a Ju e a Ticha, não sei como ainda os suporta.









Ver comentários