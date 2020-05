Está de volta o pior da bola

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Terminou o tempo da inocência, o das cantigas nas janelas e da solidariedade com uma lágrima a bailar. Terminou a esperança para os mais ingénuos, os que acreditavam numa saída ‘limpa’, reforçada numa maior união. Terminou. As guerrilhas à volta do futebol estão de volta e, com elas, as situações que gostaríamos de ver expurgadas.Recomeçou com a escolha dos estádios e as birras ...