Ser uma estrela global, no caso do futebol, implica uma responsabilidade acrescida, resultado da religiosidade a que são votadas e traduzida num mimetismo por parte dos fãs. Isto vem a propósito de uma figura como Mbappé, nome de proa do PSG, ter ridicularizado, a par com o treinador da equipa, Christophe Galtier, a sugestão do uso do comboio em vez do avião para viagens de curta distância.









