Este futebol português é uma vergonha, é a única coisa que tenho a dizer às pessoas", desabafou Nuno Capucho, treinador do Varzim, no final da partida com o Estoril, um empate a duas bolas a contar para a 7ª jornada da segunda Liga.



O antigo internacional centrava o seu desespero na arbitragem, com toda a subjetividade ...