Há uma cena na última temporada da série ‘Segurança Nacional’ em que o vice-presidente do Afeganistão, Abdul Qadir G’ulom, alerta os americanos para um novo Saigão perante a ameaça talibã. Premonitório.A fuga atabalhoada, o desespero dos afegãos, o desalento ocidental perante a incapacidade de retirar do território todos aqueles que o desejam são marcas de um falhanço, com os Estados Unidos na liderança.