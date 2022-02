Orgulhoso de um passado saltitante entre as bombas do MDLP e o saudosista MIRN de Kaúlza de Arriaga, o ideólogo do Chega, que se baralha e chama Marcelo Caetano a Marcelo Rebelo de Sousa, é uma arma de arremesso do dono do partido na Casa da Democracia.Nada de surpreendente vindo de quem pretende fazer tremer um sistema do qual agora até faz parte e, por via disso, tem direito a receber uns simpáticos cinco milhões em subvenção.