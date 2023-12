Um inglês, um americano e um saudita, todos lobistas do setor do petróleo, entram numa conferência sobre o clima. Como anedota, tem pernas para andar, mas a realidade é bem mais divertida. Na verdade, são perto de 2500 os lobistas de combustíveis fósseis credenciados para a COP28, no Dubai, um recorde para uma iniciativa do género, revela a organização Kick Big Polluters Out (Expulsem Os Grandes Poluidores).









