São os portugueses racistas? A questão regressa amiúde, com as almas mais iludidas a expressarem um rotundo não. Mas a prática continua a trair essa narrativa cor-de-rosa, com casos de sangue e uma normalização do discurso de ódio. Facto conhecido na semana passada: a Polícia Judiciária deteve dois irmãos de nacionalidade portuguesa pelo homicídio de um imigrante indiano por motivações puramente racistas.









