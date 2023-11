Joaquín Salvador Lavado Tejón, mais conhecido como Quino, o ‘pai’ de Mafalda, deve andar às voltas no caixão com as últimas do seu país. Deixemos de lado a imagem do ‘estava à beira do abismo e deu o passo em frente’ e atentemos numa questão mais pessoal: o historiador e cartoonista lançará impropérios por nunca ter tido tamanha imaginação para criar um ‘boneco’ tão histriónico à imagem de Javier Milei, o novo inquilino da Casa Rosada.









