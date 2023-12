O mundo empresarial pela-se por utilizar uma linguagem muito modernaça, cifrada e sobranceira, pondo em sentido os trabalhadores, perdão, os colaboradores, esse termo tão do agrado dos neoliberais e destinado a criar a sensação de empatia entre patrões e funcionários. Entramos então de cabeça no glossário, com um ‘kick off’ do processo.









