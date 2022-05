Nota 20 nas palavras. Faltam os atos

Roger Schmidt chegou, viu e, para já, soube conquistar os benfiquistas. O alemão sabe-a toda e com a frase "Amo o futebol e quem ama o futebol ama o Benfica" tocou o coração dos adeptos, já a esfregarem as mãos com as promessas de "muito trabalho, bom futebol e jogadores a darem tudo para vencer títulos". A seu lado, um Rui Costa sorridente reconhece a importância de tudo dar certo; para o clube e, também, para si próprio.



Para lá das intenções, a questão passa por saber que matéria-prima é fornecida ao novo técnico. Jogadores rápidos, com técnica e pulmão para correrem 90 minutos? Ou habilidosos, mas com propensão para tornarem o jogo um longo e fastidioso bocejo? Agora só resta aguardar.

