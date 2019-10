O homem vai à luta

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Poucas horas depois de quatro portugueses saírem da gruta espanhola onde ficaram retidos, Rui Rio anunciava ir disputar a liderança do PSD nas diretas de janeiro. Muitos vaticinaram de imediato que o líder do PSD ia entrar num buraco fundo, e levar com ele o partido.No recato do lar, Cavaco Silva olhou o céu pelos vidros da marquise e franziu o sobrolho. O afiar de facas promete dar trabalho aos amoladores, já a garantirem o melhor lugar à porta ... < br />