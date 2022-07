O líder supremo do Chega faz o seu número na Assembleia da República e algum Povo revê-se naquele chorrilho feito de lugares-comuns. Há quem elogie os dotes oratórios para agarrar os desencantados, gaba-se a figura do "parlamentar de alto coturno", um ultraje para os verdadeiros senadores, da direita à esquerda, que, naquela sala, elevaram o discurso político, com ideias para o País.









