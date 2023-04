Distraído e com um sorriso no rosto, o Escolhido arrumava a secretária onde repousava, entre os papéis, um artigo por si assinado em 2015 a defender que Portugal não podia esquecer o seu passado de emigração e devia acolher o maior número possível de migrantes. Outra vida, pensou, para logo ficar inquieto com um alerta da CMTV.









