Os trapinhos da discórdia

A brigada dos costumes ficou incomodada com a forma como uma apresentadora de um concurso entrou pela casa dos telespectadores, com um vestido a evidenciar as suas formas, e fez disso um caso de interesse nacional, com crimes vários a serem apontados.Lenka, a assistente do ‘Preço Certo’, a ‘vítima’ da falta de respeito da televisão pública, já considerou a polémica “ridícula”, não se sente obrigada a vestir trajes ousados e se o faz é porque está confortável nessa pele. E isso é liberdade de escolha. Mas a telenovela promete continuar, numa suposta defesa pelos princípios constitucionais, tal como ameaça persistir o debate sobre o uso da farda do vice-almirante Gouveia e Melo, o rosto, para o bem e para o mal, da vacinação contra a Covid.