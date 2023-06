Na sua habitual verve propagandista, André Ventura promete acabar com a “bandalheira” nas redes sociais. Enquanto isso não acontece, a Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ antecipou-se à promessa e o visado foi o secretário pessoal do líder do Chega, o seu “irmão” desde os tempos em que partilhavam o espaço do seminário de Penafirme.









Ver comentários