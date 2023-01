"Torçam, mas não se esqueçam das falcatruas do futebol." O alerta, da autoria do cientista político e professor brasileiro Robson Sávio, é datado, é certo, e específico da seleção do seu país, mas o aviso é aqui surripiado para aquilo que nos interessa, o futebol português repleto de casos, no mínimo, duvidosos.









Ver comentários