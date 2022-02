Com sobranceria, sempre que uma partida de futebol em Portugal descamba para a parvoíce somos rápidos a aplicar o "parece um jogo da América do Sul". Mas a realidade está a mudar e o esforço entre portas deve ser reconhecido. É de esperar, num futuro não muito longínquo, que confrontados com uma cena de violência num qualquer campeonato europeu, os adeptos desses clubes profiram a tirada assassina: "Parece um jogo da Liga portuguesa.