E por falar em ridícula infantilidade, mais uma “maldade” - a palavra é sua - do presidente do Chega. Tudo é criancice naquela produção. Primeiro, vê-se o líder no ‘jardim infantil’ a fazer colagens, depois, tal qual um menino traquina - nem falta a música da Pantera Cor-de-Rosa -, aproveita o facto de ninguém estar nos corredores da Assembleia da República para fazer uma ‘divertida’ partida ao colar um cartaz junto à porta do PS - dá a entender o partido.









