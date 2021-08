Que vença o melhor. Sem dúvidas

A bola já rola numa época plena de interesse, com os suspeitos do costume a reunirem fundadas expectativas de conseguirem erguer o troféu.Os adeptos benfiquistas não caem no logro de esfregarem as mãos de forma antecipada, como no ano passado, quando acreditaram que tudo seria um passeio no parque. O apelo agora é ao bom senso, e embora os encarnados se tenham reforçado de forma cirúrgica e com elementos valiosos, isso está muito longe de garantir qualquer título. Este é um ano crucial, tanto para Jorge Jesus, pouco habituado a perder, como para Rui Costa, a querer surfar a vitória para alavancar uma candidatura firme.