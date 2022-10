O Presidente da República tira um Coelho da cartola e o mundo gira e avança. Para trás ficaram as declarações sobre as vítimas às mãos de quem as devia proteger. Já lá vai. A nova tendência do diz que disse é a aposta de Marcelo no futuro da figura sebastiânica da Direita.



Os últimos dias têm sido difíceis para o chefe de Estado, manietado pela comiseração do primeiro-ministro, que alegremente correu em seu auxílio.









