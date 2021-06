Junho é mês de Santos Populares, com arraiais em cada bairro, desfile na Avenida, martelinhos e alho-porro nas ruas do Porto. Vamos desfrutar em pleno. Se os outros podem… Também são dias de Euro, com ecrãs gigantes espalhados pelo País para se assistir aos jogos da Seleção.Lá estaremos, todos à molhada, com bandeiras e cachecóis. Se os outros podem… Agora que o calor aperta começa a ...