Senado iliba, Pelosi não

O sangue quente que lhe corre nas veias, resultado da sua ascendência italiana, pode explicar a forma desabrida como Nancy Pelosi gere o seu cargo, sem temor de chocar de frente com o homem mais poderoso do mundo.Após o momento-choque proporcionado pelo rasgar do discurso de Donald Trump à frente do Congresso depois deste falar em saúde económica – "Foi a coisa mais cortês que eu poderia fazer considerando as alternativas" – diria Pelosi ... < br />